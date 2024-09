A San Giuseppe Jato contro la presentazione di un libro su Giovani Brusca l’Udc annuncia un presidio

La polemica

Il vice segretario regionale e il coordinatore provinciale di Palermo dell’Udc, Salvino Caputo e Paolo Franzella, hanno chiesto alle commissioni nazionale e regionale Antimafia di intervenire

A San Giuseppe Jato, nel Palermitano, è polemica per un libro. «Permettere la presentazione del libro di Giovanni Brusca autore di 300 omicidi, responsabile della strage di Capaci, del sequestro dell’omicidio e dello scioglimento nell’acido del piccolo Giuseppe Di Matteo non soltanto è una scelta incomprensibile e inopportuna ma rappresenta una offesa alla memoria delle centinaia di vittime uccise per volere de boss di San Giuseppe Jato e in particolare della famiglia di Giuseppe Di Matteo. Consentire al carnefice Brusca di avere una platea pubblica per manifestare il proprio pensiero criminale e comunque per esternare motivazioni e pentimenti proprio nel comune di nascita e dove ha compiuto efferati omicidi, con il paradosso di una iniziativa pubblica , significa suscitare reazioni, rabbia e incredulità». Lo dicono il vice segretario regionale e coordinatore provinciale dell’Udc Salvino Caputo e Paolo Franzella che hanno chiesto alle commissioni nazionale e regionale Antimafia di intervenire «per stigmatizzare la incomprensibile decisione della “amministrazione comunale di San Giuseppe Jato».