A “Tropicalia” si celebra il mango siciliano

La manifestazione

A Balestrate da domani al 31 agosto convegni, cooking show e degustazioni del frutto profumato

Dal 27 al 31 agosto a Balestrate, in provincia di Palermo, torna «Tropicalia – Le vie del mango».Nel corso della manifestazione sono previste degustazioni di prodotti trasformati a cura della Pro loco e di mango fresco dei produttori Il Filo Tropicale, Muzzikato e Talia, convegni cooking show.La kermesse, giunta alla sua quinta edizione, è promossa dal comune di Balestrate in collaborazione con la Pro loco e la cooperativa di comunità Terre delle Balestrate e con l’associazione terzo Millennio, con il patrocinio dell’Università di Palermo e il contributo dell’assessorato regionale alle Attività produttive e del Gal Golfo di Castellammare.«Con questo evento Balestrate si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove colori, profumi e sapori raccontano la magia di un territorio che sa innovare senza dimenticare le proprie radici – dice Vito Rizzo, sindaco di Balestrate – Il riconoscimento internazionale di Balestrate capitale del mango arriva grazie alla rigogliosa produzione di frutta tropicale concentrata soprattutto lungo la fascia costiera. La principale cultivar locale è la Kensington pride, di origine australiana, con frutti molto dolci e profumati, ricchi di proprietà benefiche».

