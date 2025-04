A19 Catania-Palermo, al via i lavori per liberare il restringimento a Bagheria

L'intervento

L’intervento è stato disposto dal commissario straordinario per il Piano di manutenzione dell'autostrada, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani

Sono iniziati oggi i lavori per la rimozione del restringimento di carreggiata di circa un chilometro presente sull’autostrada Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Bagheria, in direzione del capoluogo siciliano. L’intervento è stato disposto dal commissario straordinario per il Piano di manutenzione dell’A19, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in vista delle imminenti festività pasquali. L’obiettivo è quello di garantire la massima fluidità del traffico e agevolare gli spostamenti degli automobilisti, riducendo al minimo la presenza di cantieri lungo le principali arterie stradali.

I lavori proseguiranno senza sosta per consentire la piena fruibilità del tratto autostradale entro lunedì, martedì al massimo. A seguire verranno rimossi i due cantieri all’altezza di Casteldaccia, in entrambe le direzioni di marcia per un totale complessivo di circa 600 metri.