Accendono dei piccoli petardi e provocano un rogo: due bambini salvati dai carabinieri a San Cipirello

serata di panico

L'incendio in un rudere in ristrutturazione

Momenti di panico, a San Cipirello, nel Palermitano, dove un incendio, divampato per cause accidentali, ha messo in pericolo due bambini di 5 e 7 anni. E’ accaduto ieri. Secondo una ricostruzione dei Carabinieri, giunti sul posto, i due fratellini avrebbero fatto esplodere alcuni piccoli petardi miniciccioli vicino a dei vecchi materassi, accatastati al piano terra di un edificio di proprietà della loro famiglia, disabitato e in corso di ristrutturazione.