Accessi sbarrati nei lidi in odor di mafia: La Vardera convocato in Antimafia

Il caso

Dopo l'esposto presentato in antimafia

La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, martedì 30 settembre, alle 10.30, audirà il deputato regionale Ismaele La Vardera per acquisire informazioni sulla sua segnalazione circa presunte infiltrazioni mafiose nella gestione di uno stabilimento balneare in concessione demaniale.

Il deputato di ControCorrente Ismaele La Vardera prima aveva denunciato il caso dei tornelli dei lidi che ostruivano il passaggio ai bagnanti, poi ha posto la sua attenzione sul lido di Mondello ed ha presentato una dettagliata denuncia alla Guardia di Finanza.