Accordo tra Comune e AdSP per il waterfront di via Crispi a Palermo

Riqualificazione

Le risorse della Regione assegnate al Comune, pari a 12 milioni e mezzo, sono fondi per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc 2021-2027), provenienti dall’accordo del 27 maggio 2024

La riduzione e la risagomatura dello spartitraffico centrale lungo via Crispi, il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi da via Cristoforo Colombo alla Capitaneria di porto, la realizzazione di una nuova rotatoria in prossimità di piazza della Pace, un nuovo varco portuale e una passerella pedonale di collegamento tra l’area portuale e la città. Sono le nuove opere per la riqualificazione del waterfront di via Crispi a Palermo previste da un accordo tra Comune e Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, firmato oggi nella sede di via Piano dell’Ucciardone, dal sindaco Roberto Lagalla e dal neo commissario straordinario Annalisa Tardino. Le risorse della Regione assegnate al Comune, pari a 12 milioni e mezzo, sono fondi per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc 2021-2027), provenienti dall’accordo del 27 maggio 2024, sottoscritto tra il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni e il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. L’Autorità portuale della Sicilia occidentale è stata individuata dal Comune come unica stazione appaltante e soggetto attuatore per l’intera gestione del progetto.«Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per il raccordo tra Palermo e il suo porto, per migliorare la mobilità, la vivibilità e il rapporto storico della città con il mare», ha sottolineato il commissario straordinario Tardino. «Immaginare il porto e la città come un unico organismo significa vedere tempi, azioni e spazi muoversi all’unisono. Vogliamo riportare il waterfront al cuore della città, rendendolo spazio vivo, accessibile e parte integrante della comunità» ha aggiunto.

«C’è grande sintonia con il presidente uscente Pasqualino Monti nel mio precedente incarico di eurodeputato e a maggior ragione adesso. È un ente che ha un valore aggiunto importante quale è la squadra, fatta da persone competenti che hanno voglia di lavorare e dimostrano che anche nella pubblica amministrazione si può fare bene e lo hanno dimostrato. Assoluta continuità amministrativa» ha detto Tardino che ha sottolineato come «Palermo è una città di mare, da cui far ripartire l’economia. Vogliamo continuare il percorso portato avanti finora e puntare sulla crescita dei porti decentrati della Sicilia occidentale. L’anello Sud della Sicilia non sarà più la zavorra della nostra terra, ma un volano di sviluppo. Stiamo ponendo le basi, da Palermo a Gela», ha concluso.«Non è la prima tappa di questo percorso – ha spiegato il sindaco Roberto Lagalla – Abbiamo condiviso tanti passaggi con l’Autorità portuale per il waterfront. Oggi con il nuovo commissario dell’Autorità procediamo oltre. Per quanto riguarda il rifacimento e la riqualificazione dell’asse stradale di via Crispi, la passerella in testa a via Emerico Amari, il riordino degli stalli e degli incolonnamenti per l’imbarco su via Crispi. La dimensione del watewrfront si allarga. Stiamo rifacendo gli asfalti della zona del Foto Italico e c’è un concorso di idee per la rigenerazione del parco. Il nostro lavoro si completerà con gli interventi sulla Costa sud, che sono in fase di gara di Invitalia e con l’assegnazione definitiva del concorso che riguarda la chimica Arenella». Il sindaco ha ringraziato “l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il cui impegno è stato determinante per sbloccare e indirizzare queste risorse verso quest’opera».

Alla Conferenza stampa sulle nuove opere per la riqualificazione del waterfront non era presente alcun esponente della giunta Regionale. Alla presentazione dell’accordo era presente il dirigente generale del dipartimento Infrastrutture Salvatore Lizzio. La Regione ha presentato un ricorso al Tar sulla nomina del commissario straordinario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale.