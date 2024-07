Acqua, a Palermo si riduce la pressione nelle condutture per risparmiare

Palermo

Secondo Amap e Cabina di regia regionale per l'emergenza idrica la variazione sarà "minima"

Una riduzione della pressione dell’acqua per consentire un maggiore risparmio a Palermo. E, garantiscono Amap e la Cabina di regia regionale sull’emergenza idrica, la variazione all’atto pratico sarà «minima». Questa la soluzione approvata per contrastare la siccità a poco più di una settimana dall’ipotesi, con relative polemiche, di una turnazione nell’erogazione in città. Il piano, assicurano Amap e Regione, si adatterà alla capacità di distribuzione della rete in città, con l’ipotesi eventuale di avviare, a partire da lunedì 5 agosto, una seconda fase sperimentale con la riduzione oraria in alcuni quartieri.