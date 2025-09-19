Emergenza
Acqua non potabile nell’aeroporto di Palermo, minerale in bar e locali
Gesap ha immediatamente effettuato la clorazione delle vasche di raccolta dell’acqua e prelevato l’acqua introdotta nel sistema idrico da Amap per fare ulteriori accertamenti
In merito alle notizie pubblicate sull’avviso di «acqua non potabile» all’aeroporto di Palermo, la Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano, sottolinea che a seguito dei controlli periodici e serrati che la società effettua, sono stati rilevati dei valori batterici fuori norma. In attesa dei nuovi esami predisposti e che saranno disponibili lunedì, per precauzione, anche se non si ravvisano pericoli per l’incolumità pubblica, Gesap ha comunicato ai passeggeri, alle aziende e alle compagnie, in via del tutto precauzionale, che l’acqua erogata in aerostazione non è potabile.
Gesap ha immediatamente effettuato la clorazione delle vasche di raccolta dell'acqua e prelevato l'acqua introdotta nel sistema idrico da Amap per fare ulteriori accertamenti. Infine, dopo i primi e contenuti disagi, i bar e ristoranti hanno subito effettuato la pulizia delle macchine del caffè e utilizzato acqua minerale. Le attività commerciali hanno lavorato regolarmente con soltanto qualche restrizione in merito ad alcuni prodotti in vendita.