Acqua non potabile nell’aeroporto di Palermo, minerale in bar e locali

Emergenza

Gesap ha immediatamente effettuato la clorazione delle vasche di raccolta dell’acqua e prelevato l’acqua introdotta nel sistema idrico da Amap per fare ulteriori accertamenti

In merito alle notizie pubblicate sull’avviso di «acqua non potabile» all’aeroporto di Palermo, la Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano, sottolinea che a seguito dei controlli periodici e serrati che la società effettua, sono stati rilevati dei valori batterici fuori norma. In attesa dei nuovi esami predisposti e che saranno disponibili lunedì, per precauzione, anche se non si ravvisano pericoli per l’incolumità pubblica, Gesap ha comunicato ai passeggeri, alle aziende e alle compagnie, in via del tutto precauzionale, che l’acqua erogata in aerostazione non è potabile.