Adsp, dal Tar nessuna sospensiva sulla nomina di Annalisa Tardino

Giudiziaria

L’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale (Adsp) comunica che per quanto riguarda la richiesta di sospensiva avanzata al Tar dal presidente della Regione Renato Schifani, sulla recente nomina di Annalisa Tardino a commissario dell’Adsp da parte del Ministero per le infrastrutture, il Tribunale amministrativo si è limitato «a fissare l’udienza collegiale per la trattazione della richiesta, calendarizzata per il prossimo 9 settembre. Non vi è pertanto alcuna sospensione né interruzione dell’attività amministrativa e gestionale dell’ente, che è stata avviata regolarmente e prosegue senza alcuna limitazione».La precisazione dell’ufficio stampa dell’Adsp arriva dopo che alcune testate giornalistiche avevano erroneamente pubblicato la notizia dell’accoglimento della sospensiva da parte del Tar Sicilia.

