Aeroporto di Palermo, ok del Tar all’appalto Gesap

La decisione

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato dalla Ksm e legittimato il provvedimento adottato dal consiglio di amministrazione dello scalo

I servizi di sicurezza nello scalo palermitano Falcone Borsellino restano affidati al raggruppamento temporaneo di impresa formato da Securpol spa e Metronotte d’Italia. I giudici del Tar di Palermo, presidente Salvatore Veneziano, hanno respinto il ricorso presentato dalla Ksm e legittimato il provvedimento adottato dal consiglio di amministrazione della Gesap. Sono state accolte le tesi dell’avvocato Massimiliano Mangano che assiste la Gesap e dell’avvocato Gianluigi Pellegrino che assiste la Securpol Spa. Un appalto per i prossimi quattro anni e come base d’asta per 27 milioni di euro.

