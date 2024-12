Agente penitenziario aggredito da due ragazzi detenuti al Malaspina, l’allarme dei sindacati

il caso

I due saranno trasferiti nelle prossime ore in altre strutture

Momenti di tensione nel carcere per i minorenni Malaspina a Palermo. Due giovani detenuti si sono scagliati per futili motivi contro un agente della polizia penitenziaria facendolo cadere e provocandogli una forte contusione al ginocchio. Lo hanno reso noto i sindacati degli agenti della polizia che chiedono da tempo nuovi interventi anche nelle carceri per i minorenni dove sono reclusi anche ragazzi che hanno la maggiore età e che spesso creano tensioni. I due detenuti in attesa del provvedimento della magistratura dovrebbero essere trasferiti nelle prossime ore in un altro penitenziario. L’agente si trova al pronto soccorso per essere visitato.

