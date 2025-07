Agenti di polizia aggrediti a Palermo, i sindacati: «Fenomeno grave, incide la carenza di organico»

Il caso

« I poliziotti palermitani compiono un vero e proprio miracolo nel coprire tutte le turnazioni»

«Due poliziotti, intervenuti in seguito ad una segnalazione di furto di un motociclo e dopo aver rintracciato gli autori, durante le fasi di arresto sono stati circondati da decine di persone scese in strada per ostacolare l’intervento della Polizia. Quanto accaduto riporta alla ribalta un preoccupante fenomeno sociale che vede, ancora una volta, gli agenti di polizia bersaglio di alcuni residenti delle zone maggiormente a rischio della città di Palermo. Il “Decreto Sicurezza” di recente approvazione ha segnato, senza dubbio, un importante passo in avanti nella tutela degli operatori di polizia, ma evidentemente il fenomeno è ben più radicato e difficile da estirpare». Lo dice la segreteria provinciale di Palermo del Fsp Polizia di Stato.