Aggressione alla cioccolateria Lorenzo, solidarietà del sindaco di Palermo

Il messaggio

«Ancora una volta cittadini e commercianti sono stati costretti a misurarsi con la faccia più brutta di questa città», ha detto Lagalla

Voglio esprimere la mia più netta condanna per la vile aggressione subita da alcuni ragazzi dello staff della cioccolateria “Lorenzo”. Ancora una volta cittadini e commercianti sono stati costretti a misurarsi con la faccia più brutta di questa città, con quegli incivili che credono di vivere in una zona franca fatta di regole tutte loro». Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

«Rassicurando che questa amministrazione – aggiunge – continuerà a lavorare per rafforzare le strategie di sicurezza per tutti e insieme alle Forze dell’ordine, esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà a Roberta e Lorenzo, e al personale della cioccolateria, che andrò a trovare quando torneranno operativi. Sarà un incontro che simbolicamente unirà sindaco e amministrazione con tutti i commercianti, i cittadini e i turisti coinvolti in tristi e umilianti atti di vigliaccheria urbana».

