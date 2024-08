Al via le ispezioni nelle guardie mediche, Di Pasquale (Pd): «L’ennesima mossa-spot del governo regionale»

La polemica

Dopo la nota della Regione in cui si chiede alle aziende una relazione sulla gestione delle strutture territoriali

«Il governo Schifani è in sella da due anni e adesso apprendiamo che in piena stagione estiva, con la Sicilia scelta da migliaia di turisti e il già precario sistema sanitario messo a dura prova, la Regione chiede alle Asp un quadro delle criticità delle guardie mediche e un elenco delle proposte ‘per superarle nell’immediato’. Si tratta dell’ennesima mossa-spot di questo governo, incapace di avviare una seria programmazione nel sistema sanitario». Lo dice il deputato del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale.

«La nota inviata dal dipartimento Pianificazione strategica con la quale si chiede una ‘relazione sulle modalità di gestione delle guardie mediche, sulle risorse tecniche e sul personale impiegati’ è quantomeno tardiva – aggiunge Dipasquale -. La medicina territoriale ha bisogno di un approccio serio e non di provvedimenti fatti con il solo obiettivo di proiettare all’esterno un’immagine di organizzazione e prontezza del sistema che in realtà non esiste».