Amministratore della società Alte Madonie, il Tar del Lazio annulla la delibera dell’anticorruzione

La decisione

Anac aveva bloccato la nomina di Carmelo Nasello

Il Tar Lazio ha annullato la delibera del consiglio nazionale anticorruzione Anac con la quale è stata bloccata la nomina di Carmelo Nasello ad amministratore unico della società Alte Madonie rifiuto e risorsa (Ama).

Il provvedimento era stato comunicato con una nota dell’anticorruzione il 26 giugno del 2019 che bloccava di fatto la nomina poiché Nasello il 28 aprile del 2017 ricopriva gli incarichi di commissario liquidatore della società alte Madonie spa e presidente del Cda, della società Srr di Palermo Provincia Est in quanto i ruoli rientrano nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico».Nasello assistito dall’avvocato Giuseppe Ribaudo ha ritenuto il provvedimento adottato dall’Anac illegittimo. Secondo il legale gli incarichi non rientrerebbero nelle ipotesi previste dalla normativa perché prive di attività gestionale. I giudici del Tar Lazio hanno accolto il ricorso.

