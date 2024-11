Ancora sangue sulle strade: muore un motociclista sulla statale 118 “Corleonese Agrigentina”

L'incidente

I veicolo a due ruote e e un mezzo agricolo si sono scontrati per cause ancora da accertare nel territorio di Corleone. Strada chiusa al traffico

A causa di un incidente, la statale 118 “Corleonese Agrigentina” è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 28 a Corleone (PA).

Per cause in corso di accertamento un motociclo e un mezzo agricolo si sono scontrati e il motociclista è deceduto. Il traffico è provvisoriamente indirizzato sul percorso alternativo con indicazioni in loco (SS189 e SS121). Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

