Angelo Onorato, omicidio o suicidio? Le carte della Procura non danno una risposta al giallo

l'inchiesta

I pm hanno chiesto l’archiviazione ma nuove testimonianze riaccendono il mistero: l’imprenditore temeva di essere pedinato e aveva paura per la sua vita

L’ipotesi di omicidio sulla morte dell’imprenditore Angelo Onorato, marito dell’ex europarlamentare Francesca Donato, resta tuttora aperta e non esclusa dalle indagini. Lo ha dichiarato l’avvocato Vincenzo Lo Re, incaricato di seguire il caso, commentando la recente richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Palermo. Nel documento, la Procura sottolinea come le indagini non abbiano finora trovato elementi concreti né per sostenere l’accusa contro terzi né per escludere completamente il suicidio.

«Nel termine massimo previsto per le indagini – spiega Lo Re – non sono stati reperiti riscontri certi e indiscutibili a favore di una o dell’altra ipotesi». Il legale sta ora esaminando un fascicolo di oltre 2.000 pagine per approfondire ogni dettaglio prima di formulare una posizione definitiva.