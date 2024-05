Anm, la separazione delle carriere dei magistrati accende a Palermo lo scontro Nordio-Schlein

Giustizia

I due interventi, dal tenore opposto, al 36esimo congresso dell'associazione

Il congresso dell’Associazione nazionale magistrati in corso a Palermo registra oggi lo scontro tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la segretaria del Pd Elly Schlein sul tema della separazione delle carriere per i magistrati.

«In questo momento si stanno affollando vari provvedimenti di vario tipo e siamo nel mezzo di una campagna elettorale che riduce di molto le possibilità di riunione del Parlamento e dello stesso Governo, quindi non sono in grado rispondere. Sappiamo che la campagna elettorale impegna le energie dei partiti». Lo ha detto il ministro per la giustizia Carlo Nordio ai giornalisti, a margine del suo intervento al 36/mo congresso dell’Anm in corso a Palermo a proposito dei tempi relativi all’approvazione del provvedimento del governo che punta a separare le carriere dei magistrati. “La separazione delle carriere – ha aggiunto – era nel programma elettorale ed è un percorso sicuramente lungo perché richiede una revisione costituzionale che sarà fatta nel principio della dichiarazione di Bordeaux, che prevede la netta distinzione tra magistrati del pubblico ministero e magistrati giudicanti, e prevede che ci sia un’assoluta indipendenza tra pm nei confronti di qualsiasi autorità a cominciare dal potere esecutivo. Questo per me è un dogma non trattabile”, ha concluso.

«Quanto annunciato sulla separazione delle carriere vede la nostra ferma contrarietà», ha ribattuto, tra gli applausi dei magistrati presenti, Elly Schlein. “Noi riteniamo che la separazione delle carriere, oltre a non risolvere i problemi della giustizia, sia l’anticamera della sottomissione dei magistrati all’Esecutivo e comprometta il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale», ha aggiunto.