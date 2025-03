Antennista scivola dal tetto, accertata morte cerebrale

il tragico epilogo

I familiari a Palermo hanno deciso di donare gli organi

E’ stata accertata la morte cerebrale di un’antennista, Salvatore Aurilio, 55 anni che nei giorni scorsi era rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre stava riparando l’impianto. Secondo i primi accertamenti sarebbe scivolato e avrebbe sbattuto con violenza la testa. Il tecnico era ricoverato da lunedì scorso al Trauma center di Villa Sofia a causa di un incidente avvenuto durante un intervento che stava effettuando in via Santa Maria Mazzarello, in zona Altarello. A indagare sull’episodio gli agenti del commissariato di polizia Zisa-Borgo Nuovo. I medici hanno accertato la morte cerebrale e la famiglia hanno deciso di donare gli organi.

La ricostruzione