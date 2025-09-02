Antonio Sorce nuovo dg dell’ateneo di Palermo

università

Il rettore Midiri: "La sua profonda conoscenza dell’amministrazione, la sua competenza, sono una solidissima base"

Il consiglio di amministrazione dell’università di Palermo, con parere del senato accademico, su proposta del rettore Massimo Midiri, ha nominato direttore generale l’ingegnere Antonio Sorce. “Gli faccio, a nome personale e di tutto la comunità universitaria, i più sentiti auguri – commenta Midiri – Sono certo che la sua notevole esperienza, la sua profonda conoscenza dell’amministrazione, la sua professionalità e la sua competenza rappresentino una solidissima base per affrontare al meglio l’attività di un ateneo come il nostro, dinamico e in continua crescita ed evoluzione».

