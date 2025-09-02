Sfoglia il giornale

Antonio Sorce nuovo dg dell’ateneo di Palermo

Il rettore Midiri: "La sua profonda conoscenza dell’amministrazione, la sua competenza, sono una solidissima base"

Di Redazione |

Il consiglio di amministrazione dell’università di Palermo, con parere del senato accademico, su proposta del rettore Massimo Midiri, ha nominato direttore generale l’ingegnere Antonio Sorce. “Gli faccio, a nome personale e di tutto la comunità universitaria, i più sentiti auguri – commenta Midiri – Sono certo che la sua notevole esperienza, la sua profonda conoscenza dell’amministrazione, la sua professionalità e la sua competenza rappresentino una solidissima base per affrontare al meglio l’attività di un ateneo come il nostro, dinamico e in continua crescita ed evoluzione».

