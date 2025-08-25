Anziana bloccata in casa dopo una caduta, soccorsa (e salvata) dai carabinieri

palermo

A Carini l'allarme dei vicini che hanno sentito le urla della donna

Un tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Carini ha evitato il peggio, soccorrendo un’anziana signora di 75 anni rimasta bloccata in casa dopo una caduta.

L’allarme è scattato quando alcuni residenti di via Montinaro, hanno segnalato al numero di emergenza 112 la richiesta di aiuto indicando che, all’interno di un appartamento, vi era verosimilmente la presenza di una donna che urlava. Giunti sul posto, i militari hanno agito con prontezza. Dopo aver scavalcato una recinzione e forzato una portafinestra, sono entrati nell’appartamento, trovando la donna a terra, cosciente ma impossibilitata a muoversi e a raggiungere il telefono per chiamare i soccorsi.