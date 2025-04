Anziana in codice rosso (e con fratture) ha atteso per tre ore al pronto soccorso del Civico di Palermo: un altro caso scuote la sanità siciliana

Il caso

La donna ha 81 anni. E' arrivata alle 11,30 dopo che per tutta la notte era rimasta immobilizzata a casa per una caduta

E’ arrivata al pronto soccorso del Civico di Palermo in codice rosso, con probabili fratture, intorno alle 11.30 ma per circa tre ore è rimasta attesa degli esami, adagiata su una barella nel corridoio.

La paziente è una donna di 81 anni, caduta in casa e rimasta 14 ore da sola e immobilizzata in attesa dei soccorsi. «Sono in una barella, ho dolori. Mi hanno messo una flebo, penso con un antidolorifico, ma sto male. Spero che presto arrivi il mio turno», dice la donna. Solo dopo una lunga attesa la paziente è stata presa in carico dai sanitari per gli esami specifici.

