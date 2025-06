Arnaldo Pomodoro «aveva progettato un monumento per la strage di Capaci». Il ricordo di Maria Falcone

Il ricordo

Avrebbe dovuto sorgere proprio nel luogo della strage in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta

La scomparsa ieri di Arnaldo Pomodoro «ci addolora profondamente. Con lui perdiamo non solo un maestro dell’arte contemporanea riconosciuto a livello internazionale, ma anche un uomo sensibile e partecipe, profondamente vicino ai valori della giustizia e della legalità». Così Maria Falcone a capo della Fondazione Falcone ricorda l’artista scomparso ieri a 99 anni.

«Pomodoro, legato alla memoria di Giovanni Falcone e alle battaglie contro la mafia, ha realizzato un progetto straordinario per un monumento in ricordo della strage di Capaci, che avrebbe dovuto sorgere proprio nel luogo della strage in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Quel progetto – prosegue la Presidente della fondazione – con la sua grande freccia rivolta al Paese era frutto di un impegno autentico, nato dal desiderio di imprimere nella materia la responsabilità e la rinascita di un’intera comunità. La sua arte, fatta di forme ben definite, meccaniche e spirituali al contempo, raccontava le ferite della storia, ma anche la volontà di superarle. Arnaldo Pomodoro ha saputo trasformare le visioni più poetiche in straordinari monumenti ai tempi moderni». La Fondazione Falcone esprime il proprio cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno amato e ammirato l’uomo, il lavoro e l’impegno civile.

