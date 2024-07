Arrivata da rifugiata dall’Eritrea, dopo cinque anni si laurea con lode a Palermo

Palermo

Yodit Tewelde Habtay è stata proclamata dottoressa magistrale con il voto di 110 e la lode, in «Mediterranean Food Science and Technology»

Era arrivata da rifugiata in Italia da poco, nel 2019. Ma dopo appena cinque anni si è laureata con lode a Palermo. Lei è Yodit Tewelde Habtay nata in Eritrea nel 1992, che oggi ha raggiunto uno dei suoi sogni: essere proclamata dottoressa magistrale, con il voto di 110 e la lode, in «Mediterranean Food Science and Technology» al dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo.In piedi, davanti alla commissione, l’emozione le ha fatto tremare la voce. Yodit ha partecipato al progetto dei corridoi universitari per studenti rifugiati «UniCoRe”- promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) – e a cui l’Ateneo di Palermo partecipa da quattro anni.

Prossimo obiettivo «continuare con il dottorato qui a Palermo»

«Se non avessi avuto questa preziosa opportunità – racconta Habtay – avrei rischiato la vita provando ad attraversare in tutti i modi il Mar Mediterraneo con la speranza di scappare da una realtà in cui i diritti umani vengono calpestati ogni giorno». Ora i brutti pensieri sono lontani e anche se tra il pubblico pesa l’assenza del padre, a causa di un visto non ottenuto nonostante gli sforzi della Caritas di Palermo. «Vorrei continuare con il dottorato qui», dice Habtay. Ad esprimere profondo orgoglio per il risultato ottenuto dalla neo dottoressa è il prorettore vicario Enrico Napoli presente alla proclamazione: «Per tutti noi oggi è una giornata importante. Festeggiamo questa brillante studentessa ribadendo l’impegno che l’Università di Palermo svolge quotidianamente nel costruire un percorso di inclusione reale affinché vengano eliminati ostacoli economici e sociali che impediscono il diritto allo studio a ragazze e ragazzi meritevoli ma svantaggiati».

