Ars, Galvagno su riforma consorzi bonifica: «Non passava nemmeno con Maradona presidente»

La conferenza stampa

Sui contributi: "Trovare un criterio giusto di assegnazione"

«Ci sono leggi e riforme, come quella sui Consorzi di bonifica, che non sarebbero state approvate in aula neanche se a presiedere fosse stato Maradona. Il punto è che c’è un diffuso bipolarismo, ma non in senso politico, cioè due poli. C’è bipolarismo in qualche deputato al momento del voto». Lo ha detto il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno intervenendo alla cerimonia del ventaglio.

«Faccio ancora una volta appello a tutte le forze politiche per trovare il criterio più corretto per l’assegnazione delle risorse». Lo ha detto il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno intervenendo alla cerimonia del ventaglio, rispondendo ai giornalisti in merito all’indagine che lo coinvolge. “Avevo proposto a tutto il parlamento – ha aggiunto – non un regolamento ma una legge che potesse stabilire i criteri per i contributi alle associazioni. Se si vuole immaginare un meccanismo anche per i Comuni si può fare ma non credo sarebbe giusto un criterio, ad esempio, il finanziamento in base alla grandezza del Comune. Possono esserci comuni piccoli con esigenze importanti».

