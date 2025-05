Assolto professore di musica arrestato (e messo ai domiciliari) perché due alunne lo hanno accusato di abusi

il processo

La sentenza del gup del Tribunale di Palermo che ha così disposto la immediata liberazione dell'uomo

Il giudice per l’udienza preliminare Stefania Brambille ha assolto il professore di musica Giuseppe Messina dall’accusa di violenza sessuale per non avere commesso il fatto.

L’anno scorso il docente di 57 anni era stato arrestato e subito dopo il verdetto è stata ordinata l’immediata liberazione dai domiciliari. A denunciarlo erano state due allieve di una scuola di Palermo che avevano raccontato di avere subito gli abusi durante le lezioni di pianoforte, affermando che l’insegnante le avrebbe abbracciate, baciate sulla testa, sulla guancia vicino alle labbra. In alcuni casi anche accarezzate.

Per l’avvocato Jimmy D’Azzo che ha difeso il professore si è trattato solo di manifestazioni d’affetto sincero, come confermato da cinque compagne di scuola delle presunte vittime.