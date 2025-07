Ast, Alessandro Virgara confermato presidente della società regionale dei trasporti

La decisione

Conferma tecnica per Alessandro Virgara, presidente dell’Ast. Rimarrà in carica ancora per qualche mese per completare la procedura di trasformazione in house dell’azienda di trasporto extraurbana. Molto apprezzato per come ha gestito il mandato all’Ast, non è escluso che il governatore Renato Schifani si potrà avvalere del professionista per altri ruoli.

