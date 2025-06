Atti vandalici contro il Giornale di Sicilia, la solidarietà di Schifani: «Atto vile e inqualificabile»

La nota

«Colpire una redazione per il solo fatto di aver esercitato il proprio dovere di cronaca rappresenta un grave attacco alla libertà di stampa» dice il presidente della Regione

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime la «piena solidarietà al Giornale di Sicilia per l’atto vile e inqualificabile compiuto ieri durante una manifestazione pro Palestina».«Colpire una redazione per il solo fatto di aver esercitato il proprio dovere di cronaca – dice – rappresenta un grave attacco alla libertà di stampa, principio fondamentale della nostra democrazia. Ogni forma di dissenso deve sempre rimanere nei limiti del confronto civile e del rispetto della legalità. Gli atti di violenza e vandalismo, come quelli avvenuti ieri, sono da condannare senza esitazione. Mi auguro che i responsabili vengano rapidamente identificati e chiamati a rispondere delle proprie azioni».

