Autista della Rap aggredito a Palermo nella notte

L'episodio è avvenuto in via Moltalbo: sembrerebbe che dietro l'aggressione ci siano banalissime questioni legate alla sosta del mezzo

Un autista della società che a Palermo si occupa della raccolta rifiuti, Rap, è stato aggredito. Era impegnato nel servizio di raccolta stradale notturna, durante le attività di pulizia del mercato ortofrutticolo di via Moltalbo a Palermo ieri sera. Non sono ancora chiare le cause, anche se sembrerebbe che dietro l’aggressione ci siano banalissime questioni legate alla sosta del mezzo, che avrebbe impedito temporaneamente il passaggio di un motociclo. Il dipendente che attendeva la squadra degli operai Rap che dovevano intervenire nell’area di via Montepellegrino, ha subìto la frattura del setto nasale e di due costole e ha anche un occhio tumefatto.