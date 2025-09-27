Auto contro moto nel Palermitano: muore un centauro di 51 anni

la tragedia

L'incidente lungo la Statale 121 a Misilmeri

Un drammatico incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 51 anni lungo la statale 121 “Catanese” all’altezza di Misilmeri, nel Palermitano. La vittima è Salvatore La Barbera, palermitano che viaggiava in sella a una moto Honda sulla strada Palermo-Agrigento quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’autovettura.

L’incidente ha coinvolto un motociclo e un’auto, provocando la perdita della vita del centauro sul colpo. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire le responsabilità. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza della circolazione.

