Autostrada A19, continua l’incubo traffico: lunghe code in uscita da Palermo

Anas

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico si è intensificato già a metà mattinata e la circolazione è in costante aumento.

Al momento si registra un chilometro di coda con flussi di circolazione in aumento nelle prossime ore in uscita da Palermo, tra gli svincoli di Bagheria e Casteldaccia, a causa degli spostamenti locali del weekend in direzione delle località di mare.

Anche per domani, domenica 8 giugno, è previsto un intenso flusso di veicoli in rientro verso Palermo. Le criticità maggiori sono attese a partire dalle ore 15:00 e fino a tarda serata, quando il traffico proveniente da Catania potrebbe generare rallentamenti e code prolungate, specialmente nel tratto interessato dai lavori.