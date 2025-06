Autostrada a19, il bilancio del fine settimana: code lunghe chilometri verso Palermo (video)

Palermo

Per agevolare gli spostamenti, dal 20 giugno una corsia in più nel cantiere di Castaldaccia in direzione del capoluogo

Sulla A19 “Palermo-Catania”, nel fine settimana, le code e i rallentamenti in corrispondenza degli svincoli di Casteldaccia e Bagheria hanno toccato un picco massimo di 3 chilometri negli orari di punta di sabato e domenica, con un picco di 4 km solo nella serata di oggi per i rientri in direzione Palermo. Rispetto allo scorso weekend si sono comunque accorciati i tempi di percorrenza dell’autostrada nei punti critici. I flussi di traffico sono stati più snelli e meno prolungati negli orari di punta e di maggior flusso di veicoli in circolazione. Le partenze del mattino e quelle del rientro, inoltre, sono state più scaglionate rispetto allo scorso weekend.

Anas ha messo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti.

È stato predisposto un presidio all’interno della piazzola di sosta al km 12,150, in direzione Palermo, con operatori pronti a distribuire bottiglie d’acqua in caso di necessità.

Sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio viene attivato dalla Sala Operativa Anas di Palermo.

Anas è in regola con il cronoprogramma di rimodulazione dei cantieri prevista per alleviare i disagi dei cittadini siciliani. Già dal 20 giugno la circolazione sarà agevolata con una corsia in più nel tratto del cantiere di Casteldaccia in direzione Palermo.