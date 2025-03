Autovelox nel Palermitano, la Prefettura pubblica la mappa

multe e sicurezza

Ecco l'elenco in città e nella provincia

Pubblicato il decreto del prefetto di Palermo, Massimo Mariani, nel quale sono stati individuati, a Palermo e provincia, le strade dove possono essere installati gli autovelox.

Nel capoluogo siciliano: in viale Regione Siciliana nelle carreggiate centrali in entrambe le direzioni; in via Francesco Crispi, al Foro Umberto I, in via Messina Marine, in viale Diana, in viale Ercole, in via Olimpo, in via Lanza di Scalea, in via Margherita di Savoia, in via Ernesto Basile, in via Pitrè, in viale Michelangelo.