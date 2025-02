Aveva con sé cento dosi di crack: in manette il pusher che girava in bicicletta

droga

Fermato dalla polizia in via Ruggerone a Palermo

E’ stato trovato in possesso in un centinaio di dosi di crack e 440 euro in contanti. Gli agenti di polizia hanno arrestato un palermitano di 40 anni F.B. bloccato a bordo di una bici elettrica in via Ruggerone a Palermo. In una borsetta sono stati trovati i 440 euro e alcune dosi di crack. In casa sono stati trovati 328 grammi di cocaina e un centinaio di dosi di crack. Nel corso di un altro controllo i poliziotti in via Naso a Ballarò hanno bloccato un ghanese di 42 anni con 50 infiorescenze di marijuana. I due arresti sono stati convalidati.

