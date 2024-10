Aziende vitivinicole e ristoranti non sicuri, Nas sequestrano vino, funghi e altri alimenti tra Palermo e Trapani

L'operazione

Comminate sanzioni per oltre 10mila euro

700 litri di vini e 100 chili di generi alimentari sequestrati dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo nel corso dei controlli effettuati in alcuni ristoranti, cantine e aziende vitivinicole nelle province di Palermo e Trapani. Durante le verifiche, i militari hanno constatato numerose violazioni amministrative sulla tracciabilità dei prodotti destinati alla somministrazione, lo svolgimento del servizio di catering in assenza di specifica autorizzazione, l’ampliamento abusivo degli spazi ricettivi degli esercizi commerciali, e la mancata comunicazione all’agenzia delle dogane dell’aggiornamento della planimetria dei vasi vinari presenti in cantina e la mancata esibizione della documentazione necessaria alla rintracciabilità del vino.