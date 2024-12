Baby gang lo accerchia mentre preleva al bancomat e prende a calci la sua auto: paura a Monreale

cronaca

La vittima ha presentato una denuncia ai carabinieri

Un gruppo di ragazzini ha accerchiato un uomo che la scorsa notte, intorno alle 2, stava prelevando contante da un bancomat di piazza Inghilleri, a Monreale, nel Palermitano. Minacciato, l’uomo è riuscito a fuggire e ripararsi in auto. La vettura è stata danneggiata a calci dal branco.La vittima della tentata rapina ha chiamato i carabinieri e presentato denuncia. Sono in corso indagini per individuare i ragazzini, anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della banca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA