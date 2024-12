Barca a vela spiaggiata a Cefalù: mistero risolto

Nautica

L'imbarcazione, senza più controllo, aveva percorso diverse miglia fino a quando si è spiaggiata

Risolto il mistero della barca a vela trovata l’1 dicembre scorso su una spiaggia di Cefalù (Palermo). I componenti dell’equipaggio, salpati da Arbatax, in provincia di Nuoro, erano stati sorpresi nei giorni scorsi in mezzo al Tirreno da una burrasca ed erano stati salvati da notte del 26 novembre scorso dai militari di una Capitaneria mentre l’imbarcazione era stata lasciata alla deriva perché era impossibile trasportarla con il mare agitato.La barca a vela così senza più controllo ha percorso diverse miglia fino a quando si è spiaggiata. E’ ancora in ottime condizioni e sarà presto recuperata dal proprietario, che ha già incaricato a un cantiere di Palermo per riportarla in Sardegna.

