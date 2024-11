Barreca resta in carcere: «Quando ha sterminato la famiglia era capace di intendere e di volere»

il folle rito religioso

La decisione del Riesame che ha annullato il provvedimentop del gup che aveva disposto la scarcerazione e il ricovero in una rems dell'operaio di Altavilla

Il tribunale del Riesame di Palermo ha annullato il provvedimento del gup di Termini Imerese che aveva dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere Giovanni Barreca, il muratore accusato di aver sterminato moglie e due figli con la complicità della figlia 17enne e di una coppia di amici, nel corso di un folle rito di esorcismo.

Il giudice aveva anche disposto la scarcerazione dell’indagato e il suo ricovero in una Rems. Il collegio ha invece stabilito che il muratore debba restare in carcere.