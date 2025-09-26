“Basta con i trafficanti di grano”: agricoltori protestano con un corteo a Palermo

Agricoltura

La manifestazione si svolge in contemporanea con quella di Bari e di altre città per la denuncia del popolo del grano

«Basta con i trafficanti di grano. Basta con le speculazioni». Questi gli slogan d’apertura del corteo di circa 8000 agricoltori Coldiretti arrivati da tutta l’Isola e dalla Calabria, che da Piazza Marina sta raggiungendo palazzo d’Orleans, a piazza Indipendenza, sede della presidenza della Regione Sicilia, a Palermo.La manifestazione si svolge in contemporanea con quella di Bari e di altre città per la denuncia del popolo del grano. “Ogni giorno assistiamo ad un crollo delle quotazioni – spiega Francesco Ferreri, presidente di Coldiretti Sicilia – mentre i costi continuano a crescere. La nostra agricoltura non può competere con il grano importato da Paesi dove non valgono le stesse regole sanitarie, ambientali e sociali. Serve trasparenza e una difesa concreta del prodotto italiano”.

«Bisogna dirlo con chiarezza – aggiunge -. Ci sono dei trafficanti di grano che speculano con gli agricoltori costretti a fare i conti soprattutto, negli ultimi anni, con una siccità che ha provocato perdita di produzione. Un chilo di grano si vende, in media a 28 centesimi al chilo ma ci sono anche ribassi fino a 20 centesimi mentre i costi di produzione sono lievitati. Un chilo di pasta oggi costa 2 euro e il pane si compra anche 5 euro ma agli agricoltori vengono riconosciuti meno di 30 centesimi».«In tutta questa filiera è evidente che c’è chi specula e che sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende. Il grano siciliano – conclude Ferreri – è di ottima qualità, garantito da tecniche produttive soprattutto biologiche che non può essere messo da parte da chi, in Canada per esempio, essicca con prodotti chimici che fanno male alla salute».