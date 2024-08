Bayesian, dalla Camper & Nicholsons «preoccupazione per l’erronea ricostruzione dei fatti»

La nota

Dalla società "yacth management" del veliero affondato a Porticello una nota per chiarire la propria posizione

La società “yatch management” del Bayesian, Camper & Nicholsons, in una nota chiarisce il proprio ruolo nella vicenda dell’affondamento del veliero avvenuto il 19 agosto scorso a Porticello, esprimendo al contempo preoccupazione «per una erronea ricostruzione dei fatti che hanno causato la tragedia e per la natura speculativa di alcune informazioni».«Al contrario di quanto pubblicato da alcuni media, Camper & Nicholsons sta agendo solo – sottolinea la nota – come service provider e non come società armatrice dello yacht. Non è dunque coinvolta nelle operazioni di estrazione del carburante né di recupero del relitto dello yacht: queste operazioni sono gestite dalla società di recupero. In ogni caso – prosegue la nota -, Camper & Nicholsons sta fornendo la massima assistenza a tutti i soggetti coinvolti in queste operazioni. La priorità della società ora è supportare i superstiti, lavorando in collaborazione con le autorità locali, e fornire assistenza ai membri dell’equipaggio per garantire il ritorno in patria e alle loro famiglie».