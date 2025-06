Bayesian, inizierà il 24 giugno il recupero dell’albero da 75 metri

Il mega yacht affondato

Inizierà domani e si concluderà giovedì il recupero dell’albero del Bayesian, il veliero affondato la notte del 19 agosto dello scorso anno a Porticello. Lo comunica la società londinese Tmc che sta coordinando le operazioni di recupero dell’imbarcazione.Riportando in superficie l’albero di 75 metri, saranno concluse le operazioni. Il relitto si trova già a Termini Imerese e sarà ispezionato dai tecnici della procura che sta indagando sulle cause che hanno provocato il naufragio in cui morirono sette persone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA