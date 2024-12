Bengalese accoltellato alla Vucciria, sospettati tre turisti americani: cosa è emerso dalle indagini, c’è un fermo

il caso

Il ferito è in prognosi riservata, l'aggressore identificato in poche ore

Sarebbe stato vittima di un’aggressione il bengalese di 29 anni da parte di tre turisti americani. Una spedizione punitiva dopo una rissa in via Argenteria. I tre in vacanza a Palermo stavano trascorrendo la serata in piazza Caracciolo quando per motivi ancora tutti da chiarire sarebbero stati coinvolti in una rissa.

Dopo aver sferrato calci e pugni, i tre si sarebbero rifugiati nella casa vacanza e sarebbero tornati poco dopo sul luogo armati di coltello e uno dei tre americani avrebbe affondato alcuni fendenti. Il bengalese è ricoverato in terapia sub intensiva per le ferite riportate al torace e all’addome. Le indagini sono condotte dalla polizia. Le indagini della Squadra Mobile coordinate dalla Procura della Repubblica, ha preso il via subito dopo l’aggressione e si sono basate basate sulle immagini della videosorveglianza hanno consentito di identificare rapidamente l’autore dell’aggressione.