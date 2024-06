Bici elettrica sotto carica forse causa di incendio in casa a Palermo

Vigili del Fuoco

Le fiamme sarebbero divampate proprio dal mezzo

Un incendio è divampato in un appartamento a piano terra a Cruillas a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo che ha provocato danni all’abitazione. Nessuno è rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione da parte dei tecnici delle squadre di soccorso l’incendio è partito da una bicicletta elettrica che era in carica. Non sarebbe la prima volta che un incendio in appartamento sia stato provocato da una bici elettrica o un monopattino elettrico tenuto in casa in carica.

