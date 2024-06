Blutec passa a gruppo Pelligra, presto l’incontro con i sindacati

Aziende

All’incontro saranno presenti i commissari straordinari dell’ex Blutec, il gruppo Pelligra e i rappresentanti di Fim Fiom e Uilm

Sarà formalizzato domani, nel corso di una riunione all’assessorato regionale al Lavoro, il passaggio dall’ex Blutec al gruppo Pelligra Italia Srl dello stabilimento di Termini Imerese. All’incontro saranno presenti i commissari straordinari dell’ex Blutec, il gruppo Pelligra e i rappresentanti di Fim Fiom e Uilm.«Certamente domani non ci sarà alcun accordo ma sarà l’inizio di un percorso – dice all’ANSA Samuele Lodi della segreteria della Fiom nazionale -. Per quanto ci riguarda dovranno essere garantiti tutti i lavoratori attraverso un piano industriale strutturale, così come previsto dal bando: garanzie sia per i lavoratori che saranno impegnati nella nuova realtà sia i lavoratori che si trovano nelle condizioni di potere essere accompagnati alla pensione. Nessuno rimarrà fuori. Chiederemo garanzie anche per i 140 lavoratori dell’ex indotto Blutec».