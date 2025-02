Botte al ristoratore che non voleva farli mangiare a sbafo: daspo per un uomo e per i suoi tre figli

il caso

I quattro palermitani erano anche stati arrestati

Avrebbero minacciato un ristoratore bengalese che ha una trattoria nella zona delle stazione centrale di Palermo pretendendo pasti e bevande gratis. In un caso lo avrebbero anche picchiato ripetutamente con le sedie di plastica ferendolo alla testa e al corpo.

Padre e tre figli per quell’aggressione sono stati arrestati dai carabinieri. Adesso il questore di Palermo Maurizio Calvino ha emesso il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, il cosiddetto «Dacur Willy»,nei confronti dei quattro palermitani accusati in concorso tra loro, di gravi condotte che hanno turbato l’ordine e la sicurezza pubblica.