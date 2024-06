Botte tra pazienti in fila al Policlinico di Palermo: «Ha saltato la fila»

Il caso

«Ha saltato la fila». Lite al reparto di Malattie infettive del Policlinico di Palermo. Dove un 31enne è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe litigato con un paziente, reo a suo dire di voler fare il furbo e saltare il turno. Dalle parole i due sarebbero rapidamente passati ai fatti, ne sarebbe scaturita una colluttazione che ha costretto il 31enne a recarsi al pronto soccorso per farsi medicare. Danneggiati anche i locali del reparto. Per il 31enne, dopo le cure del caso, è scattata la denuncia. Il suo rivale, invece, si è allontanato dall’ospedale facendo perdere le proprie tracce.

