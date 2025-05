Brunori trascina il Palermo, 2 a 0 al Frosinone e play off in cassaforte

serie B

Doppietta del bomber ma la curva contesta

Il Palermo torna a vincere dopo due sconfitte. Battuto 2-0 il Frosinone al “Barbera” grazie a una doppietta di Matteo Brunori che vale la qualificazione matematica ai play-off, proprio nel giorno in cui i tifosi della curva nord mettono in atto la propria contestazione per l’intera partita (in contrasto con il resto dello stadio). Il Frosinone, con questa battuta d’arresto è attualmente ai play-out e si giocherà la salvezza all’utima giornata in casa del Sassuolo.

Al 12′ pericoloso il Frosinone con un sinistro a giro di Ghedjemis che sfiora il palo alla destra di Audero. Un minuto più tardi occasione per il Palermo con Segre e Pierozzi che quasi si pestano i piedi e sprecano un buon pallone in area.