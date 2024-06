Cade con la bici in mare da un pontile e muore: shock al porto turistico della Cala

Palermo

E' soccorso da alcuni pescatori ma non c'è stato nulla da fare

Un ciclista è morto cadendo in mare da un pontile. E’ successo nel porto turistico della Cala, a Palermo. Soccorso dai pescatori, è stato portato sulla banchina. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia che stanno cercando di risalire all’identità della vittima. L’uomo non aveva con sé alcun documento.

