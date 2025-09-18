Cangemi resta in carcere, confermato il movente economico dell’omicidio di Stefano: al centro c’è la proprietà di una casa

l'udienza

Il gip ha convalidato l'arresto ed emesso l'ordinanza cautelare. I legali dell'indagato puntano sui problemi di salute

Il gip Lorenzo Chiaramonte ha convalidato l’arresto di Giuseppe Cangemi, dipendente Rap accusato di aver ucciso il cognato Stefano Gaglio tre giorni fa. Per Cangemi è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Secondo la Procura, alla base del gesto ci sarebbe un movente economico: Gaglio avrebbe comunicato ai figli di Cangemi l’intenzione di donare la propria casa ai nipoti, escludendo così i figli stessi, cosa che avrebbe innescato forti tensioni familiari.