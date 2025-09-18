Sfoglia il giornale

l'udienza

Cangemi resta in carcere, confermato il movente economico dell’omicidio di Stefano: al centro c’è la proprietà di una casa

Il gip ha convalidato l'arresto ed emesso l'ordinanza cautelare. I legali dell'indagato puntano sui problemi di salute

Di Redazione |

 Il gip Lorenzo Chiaramonte ha convalidato l’arresto di Giuseppe Cangemi, dipendente Rap accusato di aver ucciso il cognato Stefano Gaglio tre giorni fa. Per Cangemi è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Secondo la Procura, alla base del gesto ci sarebbe un movente economico: Gaglio avrebbe comunicato ai figli di Cangemi l’intenzione di donare la propria casa ai nipoti, escludendo così i figli stessi, cosa che avrebbe innescato forti tensioni familiari.

L’avvocato difensore di Cangemi, Salvino Pantuso, ha presentato documentazione medica relativa a gravi disturbi psichiatrici di cui soffre il suo assistito, tra cui schizofrenia e disturbo ossessivo compulsivo, diagnosticati dal 2021 al 2023. Pantuso annuncia il ricorso al tribunale del Riesame, sottolineando che il regime carcerario è incompatibile con le condizioni di salute di Cangemi e chiedendo la nomina di un perito per una nuova valutazione.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

