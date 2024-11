Cantieri finanziati con il Pnrr e irregolari, la Gdf ha chiesto la revoca dei fondi per oltre mezzo milione di euro

La verifica

Le verifiche su quattro persone a Corleone nel Palermitano

Quattro persone sono state denunciate dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo nell’ambito di alcune verifiche su un bando regionale, indetto dal Dipartimento dei Beni Culturali e sulle istanze presentate per i foindi per la “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” per oltre 547 mila euro finanziati dal Pnrr.

In particolare, i militari della Tenenza di Corleone, durante i controlli effettuati, hanno scoperto come i quattro non abbiano avviato i cantieri entro la data prevista e rispettato il cronoprogramma e le condizioni previste dall’atto d’obbligo, approvato e sottoscritto con il Dipartimento dei Beni Culturali.

Inoltre le fiamme gialle hanno accertato che le progettazioni presentate per gli immobili destinatari degli interventi sarebbero state carenti di documentazioni e pareri e in alcuni casi anche prive di Scia in corso di validità.